Huit mois après la disparition de Theo Hayez, la nuit du 31 mai au 1er juin dernier, à Byron Bay (sud-ouest de l'Australie), la justice australienne va faire expertiser deux cheveux trouvés dans la casquette Puma découverte par les bénévoles pendant les recherches menées durant l'été .

La police australienne espère obtenir ainsi la confirmation défiitive, par l'empreinte génétique, que la casquette bleu foncé est bien celle du jeune Belge dont la disparition demeure une énigme.

Selon le site web du média The Australian, les proches de Théo s'étonnent que cette vérification, qu'ils pensaient avoir été effectuée depuis longtemps, ne le soit qu'aujourd'hui, avec un si grand retard. Suivant en cela la procédure anglo-saxonne, l'affaire est à présent confiée à un coroner qui devra décider des suites à réserver à l'enquête. L'intervention du coroner implique une relecture du dossier et l'accompagnement de devoirs d'enquête qui n'avaient pas été jugés prioritaires . Pour les enquêteurs, il ne fait en réalité guère de doute que la casquette, trouvée sur l'itinéraire supposé suivi par Théo la nuit de sa disparition, une casquette qui présente des caractéristiques spécifiques (notamment dans le dessin des coutures), est bien celle de Théo hayez. C'est la première fois cependant qu'il est indiqué que deux cheveux se trouvaient coincés dans le tissu. Interrogé par The Australian, Jean-Philippe pector, le parrain de Théo, qui vit en Australie, ne cachait pas sa surprise d'apprendre que dans un dossier de cette importance, la recherche d'ADN au départ des deux cheveux n'ait pas été effectuée bien plus tôt, en même temps que les autres tests et expertises .