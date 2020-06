C’est enfin lancé. La distribution des masques buccaux gratuits achetés par la Défense auprès de la société luxembourgeoise Avrox a débuté ce lundi et pour 10 jours dans les pharmacies du pays. C’est l’âge qui détermine l’ordre de cette distribution. Hier, c’étaient les personnes nées en 1945 ou plus tôt qui pouvaient venir chercher un masque. Un groupe d’âge plus jeune est ajouté chaque jour.

Quelques difficultés pratiques se posent toutefois. Notamment, le fait que les masques sont emballés par cinq unités. Les masques doivent donc être sortis un par un de l’emballage. Pourrait-il s’ensuivre un risque de contamination ? "Les pharmaciens accordent une attention toute particulière ces trois derniers mois à l’hygiène des mains et ont mis en place d’autres mesures de protection. C’est devenu une routine", rassure le président de l’APB, Lieven Zwaenepoel.