La police a mené 19 perquisitions simultanées et a arrêté 18 personnes jeudi à Anvers, Schoten et Heist-op-den-Berg, dans le cadre d'une enquête concernant des faits de "phishing" (escroquerie en ligne) et d'escroquerie, a indiqué le parquet anversois.

Treize adultes âgés de 18 à 24 ans et cinq personnes de 17 ans font partie des suspects. Ils auraient volé des cartes bancaires ou des données confidentielles, avant de retirer de l'argent dans des casinos d'Anvers et des Pays-Bas entre autres.