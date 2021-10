Et justement, au sujet de l'arrivée du Covid Safe Ticket en Wallonie, la ministre a rappelé que la date précise n'était pas encore connue. "On attend l’avis du Conseil d’État qui devait tomber hier en matière de protection des données. Quand on aura leur retour, on le mettra au plus vite au Parlement pour le soumettre au vote. " Elle évalue ainsi que le CST devrait entrer en vigueur entre le 15 octobre et le 1er novembre prochain, pour une une durée de trois mois.

Elle a par ailleurs précisé que si des établissements l'utilisaient déjà (comme des hôpitaux ou des maisons de repos), cela n'était pas illégal, même s'il n'y a pas encore de base légale.