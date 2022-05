Il entend aborder avec lui le cas d'Ahmadreza Djalali après la diffusion mercredi par l'agence de presse iranienne ISNA d'une information selon laquelle ce médecin irano-suédois, et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), serait exécuté au plus tard le 21 mai. Le chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères a rappelé les démarches qu'a accomplies la Belgique depuis 2016, quand ce médecin irano-suédois a été arrêté en Iran où il est accusé d'espionnage.

Jusqu'à présent, l'information diffusée par l'agence iranienne n'a pas été confirmée ni auprès des Affaires étrangères belges, ni auprès de l'avocat de M. Djalali, ni auprès des autorités suédoises. Néanmoins, la Belgique se dit "particulièrement préoccupée". Outre la demande d'un entretien avec le président iranien, les Affaires étrangères ont pris contact avec l'ambassade d'Iran à Bruxelles pour répéter leur opposition à l'exécution du scientifique ainsi qu'avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin qu'il aborde le cas de M. Djalali avec les autorités iraniennes lors d'une visite à Téhéran prévue la semaine prochaine.