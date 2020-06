L’Horeca pourra partiellement reprendre ce 8 juin. Le secteur savait globalement à quoi s’attendre.

Un guide des bonnes pratiques avait été diffusé samedi dernier pour permettre au secteur de se préparer à sa probable réouverture du 8 juin. Plusieurs recommandations figuraient dans ce document de 24 pages, dont certaines inquiétaient particulièrement le secteur, et notamment les cafetiers. Des récriminations qui n’ont pas manqué de revenir aux oreilles des politiques. C’est l’une des raisons qui explique les différences entre les mesures prévues par le guide la semaine dernière et la version définitive actualisée et diffusée ce matin, au lendemain du Conseil national de sécurité qui a lancé la phase 3 du déconfinement. Au sortir du CNS, le secteur semble soulagé, bien qu'encore inquiet.

Quelles sont ces différences ? Nous les avons énumérées.

1. Sortir du bar, café ou restaurant pour fumer sera finalement autorisé

Dans la version du vade-mecum de samedi dernier, il était pourtant stipulé ceci : “Il est interdit de sortir pour fumer”. La nouvelle mouture ne mentionne pas ce point. Le sujet a fait l’objet de discussions mercredi en CNS. David Clarinval, ministre du Budget, a mis en avant cette problématique. Denis Ducarme, ministre des Indépendants, a lui aussi poussé en interne pour faire évoluer cette mesure.

“Sortir fumer, c’est un moment de convivialité. Demander aux fumeurs de rester assis trois heures dans le restaurant sans bouger, c’était compliqué pour les cafetiers, notamment”, pointe une source gouvernementale. “Les virologues du GEES ne voulaient pas au départ l’autoriser, car ils craignaient que cela n’entraîne trop de contacts entre les clients. Mais nous sommes finalement parvenus à un compromis.”

2. L’encodage des coordonnées d’un client ne sera pas obligatoire

Le vade-mecum de la semaine dernière prévoyait que les données de chaque client doivent être enregistrées à l’arrivée et “conservées pendant 14 jours afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure.” Cette demande devait permettre un meilleur tracing.

Le Conseil national de sécurité a finalement pris une décision différente. L’encodage sera recommandé mais plus obligatoire pour plusieurs raisons.

Primo, tenir un registre des clients dans l’horeca “serait illégal”, comme l’a assuré Denis Ducarme mercredi sur Bel-RTL. Des propos confirmés par la Première ministre Sophie Wilmès dans sa conférence de presse. Secundo, le secteur et les cafetiers en particulier jugeaient la mesure trop lourde. En effet, collecter ces données demande du temps et se révèle compliqué, notamment pour les cafetiers, souvent seuls pour gérer leur établissement. Réclamer des coordonnées pour la consommation d'une simple glace ou d'une bière aurait par ailleurs pu en décourager certains. Enfin, le bon fonctionnement du tracing sera compliqué par l’ouverture des frontières. Comment précéder en effet quand des Belges Wallons auront été en contact avec des ressortissants italiens, espagnols, néerlandais ?

3. L’heure de fermeture à 1h au lieu de minuit et même 23h

Le guide des bonnes pratiques de la semaine dernière prévoyait une fermeture des établissements Horeca à minuit. Dans un précédent rapport du GEES (experts en charge de la stratégie de déconfinement), selon nos informations, les experts recommandaient même une fermeture à 23h. Une mesure jugée intenable par le secteur. Sous l’impulsion de David Clarinval et de Rudy Vervoort, le politique est parvenu à obtenir une fermeture à 1h. “Nos collègues francophones ont plus l’habitude de manger tard. C’est pourquoi nous avons retardé l’heure de fermeture”, a déclaré Nathalie Muylle (CD&V), ministre de l’Économie, sur Radio 1.

4. Les nights shop ferment à 1h également

Puisque les restaurants, bars et cafés peuvent fermer plus tard, le CNS a estimé que les heures de clôture des magasins de nuit devaient elles aussi être retardées. De quoi permettre aux clients d’aller s’approvisionner en cigarettes, boissons, ou collation à la sortie des établissements Horeca.