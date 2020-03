Les prochains jours s’annoncent difficiles aussi bien pour les parents cloîtrés chez eux que pour les enfants, qui risquent de se sentir désœuvrés et de s’ennuyer. Certains parents et enseignants pourraient avoir le réflexe naturel de donner du travail aux enfants pour les occuper pendant les semaines qui viennent et éviter de les déconnecter trop durablement de l’école mais il ne s’agit pas forcément d’une bonne idée. C’est en tout cas l’opinion que Carole, enseignante de longue date développe dans un post Facebook largement commenté et partagé.

(...)