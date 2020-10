Chaque année, le réseau Infor Jeunes est sollicité par de nombreux étudiants ou parents, perdus dans les démarches administratives concernant les demandes de bourse d’études. Et leur nombre augmente, non pas parce que l’inscription est plus délicate qu’auparavant mais bien parce que les jeunes sont toujours de plus en plus nombreux à avoir besoin d’une aide financière pour pouvoir accéder aux études supérieures. "Qu’elle soit à leur destination, s’ils subviennent seuls à leurs besoins, par exemple, ou à celle de leurs parents d’une certaine façon, cette bourse d’études est souvent salvatrice", avance Adeline Dujardin, chargée de communication pour Infor Jeunes.

L’ASBL est rodée pour leur apporter de l’aide et accompagne l’étudiant de bout en bout : de la création du compte Cerbère à l’introduction de la demande après l’avoir complétée avec le jeune ou ses parents.

Au vu de la situation sanitaire, il est conseillé de prendre contact pour un rendez-vous dans l’un des centres d’Infor Jeunes. "Cette démarche permet en outre de recevoir quelques conseils au préalable et de savoir ce qu’il faut emporter avec soi : carte d’identité et code pin, carte de banque,…"

Tout doit être finalisé et remis pour ce 31 octobre.

Infos : inforjeunes.be