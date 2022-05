La question de l’abattage avec ou sans étourdissement continue de soulever des passions. Ce dossier sensible, qui a fait l’objet de plusieurs propositions d’ordonnances, sera encore débattu au Parlement bruxellois dans les prochaines semaines. Et pour tenter d’influencer les députés bruxellois qui porteront ces débats, le camp en faveur d’un étourdissement avant la mise à mort des animaux et celui qui défend la méthode religieuse tentent de faire pression avec une campagne d’envoi massif de courriels. Des envois qui se comptent par milliers.

"Si je compte uniquement les mails qui invitent à défendre la méthode d’abattage sans étourdissement préalable, j’en ai reçu plus de 4 800 depuis au moins une semaine. Cela fait plusieurs mails par minute", nous confie Victoria Austraet, députée animaliste. "Cela fait plus de 10 ans que je suis en politique et des campagnes de mails pour faire pression, j’en ai déjà vu beaucoup. Mais jamais de cette ampleur", ajoute David Leisterh, président de la fédération bruxelloise du MR.

La plupart des mails sont des lettres types. Certains sont parfois additionnés d’un message personnalisé, mais dans l’ensemble, le contenu est très similaire.