Douze personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une importante enquête pour participation présumée à des transports de drogue à partir du port anversois, a déclaré vendredi le parquet d'Anvers.

L'enquête a commencé après la saisie d'un lot de 413 kilos de cocaïne dans un conteneur sur un des quais et a ensuite conduit à la découverte de 203 kilos de cocaïne dans un entrepôt à Bornem. Le premier conteneur, en provenance de la République dominicaine, a été intercepté à la mi-décembre lorsqu'un homme de 51 ans de Boom a voulu le récupérer. Selon le procureur, ce chauffeur avait déjà emporté un conteneur frauduleusement précédemment.

La police judiciaire fédérale d'Anvers a enquêté sur l'affaire et a découvert que l'homme en question avait prévu un autre transport le lundi 13 janvier. La police a décidé de laisser ce transport avoir lieu et l'a suivi de près jusqu'à un entrepôt à Bornem.

Le chauffeur y a été accueilli par plusieurs autres personnes, qui ont aidé à transférer le contenu du conteneur - un autre lot de cocaïne, cette fois-ci en provenance de l'Équateur - dans deux camionnettes. A ce moment, des unités spéciales de la police ont fait une descente dans le hangar. Ils ont arrêté neuf suspects sur place et ont saisi diverses armes en plus de la drogue. Le chauffeur, qui était déjà parti à ce moment-là, a été arrêté chez lui un peu plus tard. Lors d'une recherche supplémentaire à Genk, des armes et des explosifs ont également été trouvés.

La chambre du conseil a déjà confirmé l'arrestation de neuf des dix personnes interpellées. Le cas de la dixième personne ne sera pas décidée avant la semaine prochaine.

Une enquête plus approfondie a abouti à trois arrestations plus tard cette semaine au cours de plusieurs perquisitions. Deux des suspects ont ensuite été mis sous mandat par le juge d'instruction. Ils comparaîtront devant la chambre du conseil mardi.