En 2018, la police intégrée (fédérale et locale) a totalisé 657 bagarres au couteau (contre 626 en 2017), soit 12 chaque semaine, rapporte mardi Sud Presse.

Ces rixes éclatent surtout en Flandre (région la plus peuplée) avec 286 faits. La Région wallonne en totalise 221 et la Région de Bruxelles-Capitale 150, selon des chiffres dévoilés par le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem.

Ces chiffres englobent tous les faits de coups et blessures mais aussi les meurtres, commis en n'importe quel lieu (rue, café, habitation, etc.) et dans lequel l'auteur porte des coups de couteau à la victime ou a tenté de le faire.