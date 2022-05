Figurent ainsi désormais dans cette liste :

L'église Notre-Dame du Travail (Binche); les trois vitraux du hall d'honneur du Bâtiment Gramme à l'Université du Travail de Charleroi; les orgues de l'église Saint-Barthélémy de Mouscron; le pilori de Braine-le-Château; le site des deux tumuli et les terrains environnants à Chaumont-Gistoux; le château de Jodoigne-Souveraine; l'église Saint-Georges à Limbourg; le buffet de l'orgue de l'église Saint-Mathias à Flémalle; la tente Napoléon du château de Sélys-Longchamps à Waremme; les deux tours gallo-romaine Jupiter et Neptune à Arlon; la fonderie des cloches à Tellin et le site des grottes de Goyet à Gesves.

Pour rappel, le statut de "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" offre une meilleure protection de ces biens et/ou la possibilité aux propriétaires publics ou privés de bénéficier d'un soutien plus important pour le financement des travaux de restauration.