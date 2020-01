Douze obus ont été découverts jeudi lors de travaux d'excavation à Bocholt, dans le Limbourg

Les 12 engins sont de fabrication américaine et datent de la Seconde guerre mondiale. Les travaux ont immédiatement été arrêtés après la découverte. Les cinq premiers obus ont été mis au jour par l'entrepreneur qui a stoppé les travaux. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs de l'armée (SEDEE) est ensuite arrivé et a déterré sept autres engins. Les obus ont été emmenés et seront désamorcés. NLE/