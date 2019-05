Abonnés Y. T. et J.-M. Gh.

La forte percée du Vlaams Belang a (un peu) surpris les Flamands par son ampleur. Elle a sidéré tous les francophones.

Moribond en 2014, ce parti d’extrême droite raciste et flamingant renaît donc de ses cendres. Grâce, principalement, à une figure contestable et sulfureuse, Dries Van Langenhove, vingt-six ans à peine, qui a réussi à capter l’électorat jeune avec une campagne agressive et ciblée sur les réseaux sociaux. Mais aussi avec un discours moins hard que le véritable programme. Une méthode souvent utilisée par l’extrême droite pour s’offrir une forme de respectabilité.

