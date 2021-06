Fin 2020, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder avait mandaté deux coordinateurs dans le but de former un Comité stratégique composé de dix experts. Ce groupe d’experts a réalisé une nouvelle analyse de l’environnement sécuritaire et a donné, via ce rapport, de nombreuses recommandations sur la manière dont la Défense et notre pays devaient se préparer pour appréhender les menaces actuelles et futures.