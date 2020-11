Du changement à venir pour le congé de naissance : il passera à 15 jours l'an prochain !

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'allongement du congé de naissance auquel ont droit les pères et les co-parents. Il passera de 10 jours à 15 jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2021. En 2023, il sera porté à 20 jours, a annoncé le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne. "C'est une mesure à la fois symbolique et très concrète pour l'égalité entre les femmes et les hommes", a souligné M. Dermagne (PS).