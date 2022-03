Bientôt, dès que vous posséderez un véhicule familial, vous serez sanctionné", s’inquiète Julien Mattagne. Pour le député Engagés, la future réforme wallonne de la fiscalité automobile va pénaliser les ménages qui roulent avec des breaks. Le texte prévoit en effet de mettre en oeuvre une balise CO2 (150 grammes/kilomètre) et une balise sur la masse maximale autorisée. Tout véhicule qui pèse plus de deux tonnes - " un véhicule familial de type Skoda Octavia, par exemple" - sera bientôt plus lourdement taxé.

La question est de savoir à partir de quand. La réforme, portée par le ministre de la Mobilité, était programmée pour atterrir le 1er janvier 2023. Lundi, au Parlement wallon, Philippe Henry (Ecolo) a toutefois reconnu que ce texte accusait du retard et qu’il devrait arriver "plutôt courant de l’année". Cette réforme envisage de revoir les taxes de circulation et de mise en circulation sur base du calcul de la production de CO2 et de la masse/puissance du véhicule. "L’objectif est notamment d’encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes et dès lors moins polluantes", précise l’accord de gouvernement.

(...)