L’astuce était connue de beaucoup. Remplir le Passenger Locator Form (requis pour voyager) en version papier plutôt qu’électronique a permis à bon nombre de bénéficier d’une certaine "impunité" au retour de voyage. Une manière d’éviter des contraintes dont le test obligatoire et la quarantaine, au contraire de ceux utilisant le format électronique. Cela va changer. Dès ce 1er octobre, le PLF en version électronique sera obligatoire, la version papier ne sera plus admise. Un certain nombre de mesures d’encadrement seront prévues, dont l’assistance aux passagers par le transporteur, ainsi qu’une période de transition de 14 jours, précise l’arrêté ministériel. Cette modification devrait permettre d’en finir avec une forme de deux poids deux mesures. Explications par l’exemple.