Comme tous les ans, la Journée internationale des infirmières se tiendra le 12 mai, date de naissance de Florence Nightingale. À cette occasion, tout le secteur se mobilise à travers le monde autour d’événements pour célébrer ces professionnels particulièrement éprouvés par la crise sanitaire. En guise de reconnaissance, des pièces de monnaie vont être distribuées chez nous aux médecins, aux infirmières, aux techniciens de laboratoire, aux pharmaciens et au personnel paramédical. Près de deux millions de pièces de 2 euros seront en effet mises en circulation dans le courant de l'année en hommage aux efforts fournis par les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel soignant durant la pandémie de coronavirus. L'apparence des nouvelles pièces a été dévoilée ce mercredi par le ministre fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), à l'hôpital universitaire de Gand.

Un hommage accueilli assez froidement parmi les principaux intéressés. “On a vu beaucoup de réactions de colère et d'énervement depuis cette annonce, déplore Martine, infirmière-chef de service au sein d’un grand hôpital bruxellois. On peut parler de cynisme à l’état pur quand on sait que l’on fait face à un grave manque d'attractivité du métier actuellement, les différents budgets dégagés sont loin d’être suffisants et le personnel est à bout de souffle a besoin d’être revalorisé. Le ressenti qui se dégage, c’est qu’on n’a pas besoin de pièce de monnaie mais d’investissement pour tout un secteur, complètement usé et délaissé par notre gouvernement”.