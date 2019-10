Pour le SLFP-Défense, ce qui est présenté comme une avancée par la Défense, engendre l’inquiétude que les militaires soient utilisés comme briseurs de grève dans un secteur déjà sous tension.

Durant le mois de décembre 2019, les contrôleurs aériens militaires (ATCO’s) déménageront de Semmerzake vers Steenokkerzeel afin de travailler dans les mêmes installations que leurs homologues civils de Skeyes.

En effet, l'accord conclu entre la Défense et la société chargée du contrôle aérien en Belgique prévoit à moyen terme une intégration entre militaires et civils dans l'exécution de certaines missions. Un militaire pourra donc travailler pour Skeyes. Actuellement, les trois organismes de contrôle aérien opérant dans l'espace aérien belge - Skeyes, la Défense et Eurocontrol MUAC - gèrent leur part de l'espace aérien indépendamment les uns des autres.

"Cette situation risque de créer d'énormes tentions en interne.(...)