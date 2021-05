Le mois d’avril a été plus frais que la moyenne. Et le mois de mai ne va pas mieux commencer.

Si on a bien retenu quelque chose de positif du premier confinement, c’est une météo qui était au beau fixe. De quoi redonner un peu le moral dans une période stressante, mais aussi prendre l’air pendant nos temps libres.

Un an plus tard, les règles sont (un peu) moins strictes et surtout moins suivies. Et on nous demande de faire un maximum d’activités à l’extérieur. Le hic, c’est que le mercure ne décolle pas et que le soleil joue à cache-cache. C’est simple, le mois d’avril a été plus frais que la moyenne selon les chiffres de l’IRM, avec 3 à 4 degrés de moins que la moyenne établie sur la période 1991-2020.

Exceptionnel ? Non, nous restons en Belgique et c’est quelque part une bonne nouvelle de voir que la météo peut nous jouer des tours. Par contre, cela tombe plutôt mal quand on pense à la réouverture des terrasses, programmées le 8 mai. Une semaine avant cette étape tant attendue, on fait le point sur ce que le ciel nous réserve.