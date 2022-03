Le commissariat corona disparaîtra le 8 avril, tout comme l’organe consultatif Gems.

Ils ont rythmé la pandémie. Depuis un peu plus de deux ans, une série d’experts scientifiques a été consultée par le gouvernement fédéral et par les médias pour expliquer quelles devraient être les meilleures mesures à prendre pour se débarrasser au plus vite de la présence du coronavirus dans le Royaume.

Invités quasi quotidiennement sur les plateaux télé ou cités dans la presse papier, ils nous sont devenus familiers. Toujours entendus, ils n’ont pas toujours été écoutés et encore moins compris. Souvent critiqués, ils ont parfois été menacés de mort. Après avoir traversé des tempêtes politico-médiatiques, ils devraient maintenant pouvoir souffler un peu.

Vendredi, le Comité de concertation se réunira une nouvelle fois pour parler de la pandémie.

Au vu de l’évolution positive de la situation épidémiologique, cette rencontre, qui autrefois suscitait les plus grandes attentes, ne devrait pas révéler de grandes surprises.