Non, ce n’est pas une blague ! Du vrai ginseng pousse désormais dans la capitale du Pays Vert. Cette prouesse technologique 100 % wallonne, on la doit à la société Botalys implantée sur le site de l’usine Flaurea Chemicals (ex Floridienne).

C’est ici, en bordure de la Dendre, que Pierre-Antoine Mariage et Paul-Evence Coppé - les deux jeunes fondateurs de cette PME innovante spécialisée dans la production indoor de plantes médicinales - ont choisi de les cultiver en faisant appel au processus de l’agriculture verticale.

(...)