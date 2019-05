"Non, le cordon sanitaire n’existe pas pour moi, explique Frédéric Dubus, auteur de la une en noir, jaune et rouge de votre journal de ce lundi. Car l’avantage des caricaturistes est qu’ils peuvent traiter de tout. Enfin, il y a toujours une manière de faire. Mais je vais traiter cela comme n’importe quel autre sujet : sans tabou ni a priori."

Le dessinateur n’a jamais eu de limite. "C’est toujours la même mécanique. On a les produits du jour et on voit comment les mettre ensemble pour en faire quelque chose de comestible, même si ce n’est pas très ragoûtant au départ. Je ne vais donc pas me priver de les caricaturer s’il le faut ! Se mettre la tête dans le sable, ce n’est pas moi. C’est d’ailleurs pour cela que l’on nous engage, pour exprimer des choses plus frontalement que ce que peuvent faire des journalistes."

Selon Dubus, la caricature "ne désamorce pas mais permet de se défouler un peu. Imaginer un dialogue entre le Roi et le président du Vlaams Belang, c’est quelque chose que personne ne verra jamais mais un caricaturiste peut se permettre ce luxe. À l’époque de la première percée électorale du VB, j’avais fait Filip Dewinter. Ici, je crois que tout le monde va reconnaître Van Grieken avec son costume bien propre. Je ne vais en revanche pas tomber dans une métaphore en dessinant un dragon ou un vieux chien… Mais on ne pourra pas faire sans eux, c’est l’actualité. Ce n’est pas juste un incident de campagne électorale, on va en bouffer pendant quelques mois !"