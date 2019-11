Le libéral Denis Ducarme a reconnu vendredi soir sa défaite face à Georges-Louis Bouchez dans la course à la présidence du MR.

L'actuel ministre de l'Agriculture a obtenu près de 40% des voix, contre un peu plus de 60% à son concurrent montois. "Je souhaite saluer et remercier l'ensemble des membres et des mandataires locaux qui se sont mobilisés pour faire de ce scrutin un véritable moment inédit de démocratie interne. Ce scrutin a réanimé le débat au sein de notre Mouvement, enclenchant une nouvelle dynamique qu'il convient à présent d'amplifier. Un processus vital pour l'avenir de notre formation politique", a commenté M. Ducarme, cité dans un communiqué.

Ce scrutin a aussi permis "à l'ensemble des sensibilités libérales et réformatrices de s'exprimer en rappelant leurs spécificités", analyse M. Ducarme, qui y voit la preuve d'un MR "assurément pluriel".

Outre ses félicitations au vainqueur, il se déclare disponible afin d'oeuvrer au rassemblement de la famille libérale et réformatrice, appelant d'ores et déjà le nouveau président à "poser des actes qui rassemblent à court et à moyen terme". "En ce moment de crise politique pour notre pays, le MR n'a pas le choix", insiste-t-il.

Christine Defraigne, qui avait concouru à ce poste sans parvenir à passer le premier tour, félicite également le nouveau président du MR et lui souhaite "bon travail".