Alors que débute la grande campagne de vaccination contre la COVID-19 en Belgique ce lundi, plusieurs questions restent sans réponse, et le resteront pendant des semaines. Voici certains éléments que les chercheurs ignorent encore sur les trois vaccins qui ont été autorisés ou sont sur le point de l'être. Des zones de flou qui restent suivies de très près par le monde scientifique. Effets secondaires sur le long terme, durée de l’immunité, fin des gestes barrières, nous avons parcouru ces zones d’ombres avec le professeur Jean-Michel Dogné, expert au comité mondial de sécurité vaccinale de l’OMS, directeur du Département de pharmacie à l’Université de Namur et membre de l’Institut de recherche Narilis.



Premier point, les vaccins mettront-ils réellement fin à l'épidémie ?

"Le vaccin n’est pas prêt d’être la solution à court terme à la fin des gestes barrière, en tout cas à court terme car on ne peut pas vacciner tout le monde dans un premier temps et deuxièmement, il n’est pas efficace à 100%, nous n’avons pas de données sur les effets préventifs de la contagiosité chez les personnes vaccinées. Vous pouvez être vacciné et propagateur du virus...