La Belgique vivra une éclipse de lune totale ce 16 mai. Lors d’une telle éclipse, dont la dernière en Europe a eu lieu en 2019, la Lune entre dans l’ombre de la Terre et n’est plus éclairée directement par le Soleil. Dans le cadre d’un alignement parfait Soleil - Terre - Lune, la Terre bloquant la lumière du Soleil, elle crée un cône d’ombre derrière elle, et la Lune passe dans ce cône. Au moment de la totalité (quand la lune est complètement dans l’ombre de la terre), la Lune adopte cette couleur rouge cuivrée si particulière, due au fait que la lune reçoit les rayons d’un soleil couchant, la lumière du soleil étant filtrée par l’atmosphère de la Terre.

Cependant, la Belgique ne sera pas aux meilleures loges cette fois-ci. "Toute la première partie sera bien visible de chez nous à partir de 4 h 30 environ pour l’entrée dans l’ombre et le début de la totalité à 5 h 30. Mais la Lune se couche un peu après et le Soleil se lève à 6 h 15, avertit l’astronome Emmanuel Jehin (ULiège). I l fera donc aussi assez clair pendant la durée du phénomène, avec une lune fort basse. Donc, à part l’entrée dans l’ombre et peut-être le début de la totalité, cela ne sera pas facile à observer. Et ce sera pour les lève-tôt !" Pour bien voir le phénomène, il vaut mieux se trouver sur les hauteurs avec vue bien dégagée vers l’ouest.