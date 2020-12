La Belgique applique des mesures déjà strictes : voici les leviers sur lesquels elle peut encore agir.

"Si nécessaire, nous devrons non seulement appliquer plus strictement les mesures existantes, mais aussi faire de nouvelles choses ici et là pour que les gens suivent les règles de base ", a assuré Frank Vandenbroucke sur Radio 1 ce mardi matin.

Les chiffres ne sont pas bons. La tendance n’est pas aux assouplissements mais bien à un durcissement alors qu’un Comité de concertation se réunit vendredi.