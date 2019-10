Une interruption de séance est intervenue peu après 19h30 jeudi au conseil d'administration de Finanpart, structure intermédiaire entre Enodia et Nethys, a indiqué à Belga Fabian Culot, administrateur MR. La situation se serait cependant débloquée dans le courant de la soirée après des négociations entre les trois partis partenaires en Wallonie.

Alors que le CA devait proposer trois noms pour siéger au sein du nouveau conseil d'administration de Nethys, et qu'une "large concertation a déjà eu lieu à ce sujet", Ecolo a dans un premier temps souhaité s'abstenir, précise-t-il, car le parti "n'exclut pas de proposer un quatrième nom ultérieurement". "S'ils n'assument pas, il n'y aura pas de nouveau CA demain. Nous attendons donc un déblocage", soulignait Fabian Culot. En effet, PS et MR ne voyaient pas "pourquoi ils devraient soutenir" ces noms alors qu'Ecolo s'abstient. "Nous souhaitons que les nouveaux administrateurs aient un soutien le plus large possible."

Peu avant 22h00 jeudi, les CA des deux structures - qui ont la même composition - ont pris fin à Liège. La présidente d'Enodia, maison-mère de Nethys, Muriel Targnion (PS) y a annoncé sa future démission, qui sera effective lors du prochain CA d'Enodia qui doit se tenir "d'ici la fin du mois", a-t-elle indiqué à sa sortie. Muriel Targnion restera administratrice d'Enodia et a démissionné pour des "raisons personnelles". "Le CA a démarré une heure en retard car j'avais un rendez-vous lié à ma famille et c'est pour cette raison, ajoutée à la difficulté que c'est d'être présidente d'Enodia, que j'ai décidé de démissionner", a-t-elle détaillé. "Cela n'a pas été demandé par le CA", a-t-elle assuré. "Il n'y a pas eu de pression du PS."

Par ailleurs, Ecolo a accepté la nomination de trois nouveaux administrateurs pour Nethys, le CA devant être remplacé après la démission des administrateurs dimanche. Ceux-ci doivent officiellement être nommés demain/vendredi lors d'une assemblée générale extraordinaire de Nethys. "Le CA m'a bien donné la confiance pour aller le représenter demain à l'AG", a précisé Mme Targnion.

"On accepte effectivement les trois noms, avec la réserve qu'on ait de la part de Laurent Levaux la garantie qu'il est bien en situation de non-conflit d'intérêt", a indiqué à Belga jeudi en fin de soirée Muriel Gerkens, administratrice Ecolo, à l'issue du conseil d'administration de Finanpart. "Il était par ailleurs important pour nous de préciser dans le mandat qu'on donnait que le conseil d'administration devait être complété dans les plus brefs délais, avec évidemment une préoccupation homme-femme dans sa composition", a-t-elle poursuivi. Il faut également "convoquer d'ici la fin du mois un conseil d'administration commun Finanpart-Nethys, et que ce soit à l'occasion de ce CA commun que là, qu'on envisage quelle sera la stratégie et donc la composition du nouveau management", a plaidé Muriel Gerkens. "Un nouveau management, ce n'est pas comme ça dans l'urgence qu'on le décide, sans lien avec un projet. Les décisions relatives à l'avenir, c'est avec un CA complet et lors d'une réunion commune."