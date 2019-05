Le ton monte entre le MR et Écolo. Il faut dire que, ces dernières semaines, les libéraux n’ont pas épargné les verts… En particulier, en ce qui concerne leur supposée " rage taxatoire". Écolo avait jusqu’ici refusé d’entrer dans la spirale des attaques et des contre-attaques sur fond de campagne électorale. Mais trop, c’est trop… Les verts dénoncent lesdu MR et ont listé huit "trahisons" des libéraux depuis 2014 par rapport à leurs engagements initiaux.(...)