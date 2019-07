Au PS et MR liégeois, des inquiétudes ont été exprimées quant au projet d’Ecolo (et du PS) pour la Wallonie, repris dans la note coquelicot. Au centre de leurs craintes : les dossiers des aéroports, de la FN Herstal ou encore du Grand-Prix de Spa-Francorchamps, et plus largement, l’économie liégeoise. De quoi provoquer des remous au sein d’Ecolo, alors que le PS, Ecolo et le MR, sont toujours dans la phase exploratoire en vue de former un gouvernement wallon. Et faire apparaître certaines divergences idéologiques fondamentales.

