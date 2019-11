"Les partis concernés par la discussion s’expriment en coulisse mais aucune discussion sérieuse n’a été entamée entre eux", déplore Rajae Maouane, coprésident d'Ecolo, dans un communiqué.

"Ecolo, tout comme Groen, reste disponible pour des solutions", poursuit le communiqué.

"Il est temps maintenant d’appuyer sur l’accélérateur", ajoute Jean-Marc, Nollet, également coprésident du parti. "Et de mettre sur pied un vrai projet gouvernemental et une politique d’investissement ambitieuse, pour relever les défis en matière de politique climatique, de lutte contre les inégalités et la pauvreté, de renouvellement de la démocratie et de redéploiement de notre économie."

"Nous sommes prêts à travailler", conclut-il.

Les deux préformateurs ont remis un rapport au Roi ce lundi à 15H30. Dans la foulée, le Palais a annoncé que le Roi retenait sa décision en délibéré et entamait des consultations. Paul Magnette est reçu au Palais, alors que Bart De Wever est attendu à 18H30.