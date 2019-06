Elio Di Rupo a offert une porte d'entrée à une discussion au fédéral avec la N-VA, moyennant quelques conditions.

Le parti socialiste ne ferme plus nécessairement la porte à une discussion au fédéral avec la N-VA si elle peut permettre une augmentation du pouvoir d'achat des citoyens et un renforcement de la protection sociale, a laissé entendre jeudi le président du PS Elio Di Rupo, invité de Matin Première (RTBF). Former un gouvernement fédéral "sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers", a indiqué M. Di Rupo. Durant la campagne électorale, le PS et la N-VA s'étaient lancé des exclusives rendant impossible un gouvernement fédéral avec ces deux formations. Or, PS et N-VA demeurent les premiers partis, les nationalistes au nord du pays, les socialistes au sud. "Je prends acte de la réalité politique à l'issue des élections. Je ne suis pas en train de lancer des exclusives", a indiqué jeudi M. Di Rupo, renvoyant au travail réalisé par les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte.

À la sortie de cet entretien avec nos confrères de la RTBF, le président du parti socialiste s'est empressé de publier sur Twitter: "Que ce soit clair : le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA." Tout est donc dans la nuance. Entre les lignes, ce ne serait donc pas la tasse de thé d'Elio Di Rupo, mais dans l'urgence de la formation d'un gouvernement fédéral, les convictions personnelles pourraient donc passer au second plan.

En Région wallonne, les discussions se poursuivent désormais sans le PTB qui a claqué la porte. Le président du PS estime toutefois que la porte leur reste ouverte. Egalement interrogé sur Bel RTL, il a néanmoins dénoncé jeudi le "Hedebouw show" qui a conduit le "Politburo" du parti du travail à prendre, avec son président Peter Mertens, une décision que ne souhaitaient pas ses électeurs, ni même peut-être pas non plus ses nouveaux élus. "On croirait être revenu à l'époque de Staline", a dénoncé le président du PS.

M. Di Rupo ne s'est pas avancé outre mesure sur la forme que pourrait dès lors prendre la coalition en Wallonie. Il a souligné les fortes convergences entre les vingt propositions formulées durant les discussions par les écologistes et le programme du parti socialiste. PS et Ecolo ne disposeraient toutefois pas de la majorité au parlement de Wallonie. Les deux formations pourraient alors s'allier à un troisième partenaire - après les renoncements du cdH et du PTB, il ne reste que le MR - ou chercher un appui au parlement. Tout en ne fermant la porte à aucun parti démocratique, M. Di Rupo a redit la volonté du PS de mettre en oeuvre un programme "le plus progressiste" possible. Or, il y a dans le "peuple de gauche" une "très grande rancoeur à l'égard du MR" qui a "porté atteinte à l'équilibre social", a précisé le président du PS.

A Bruxelles, où la tendance est à la constitution d'un gouvernement PS-Ecolo-DéFI, l'évolution des discussions pourrait connaître une accélération dans les prochaines heures. "Les Bruxellois peuvent certainement avancer", a estimé Elio Di Rupo, rappelant l'autonomie de chaque entité dans le système fédéral belge.

Pour Ecolo, ça reste non

Une coalition fédérale avec la N-VA est tout simplement impossible, a répété jeudi Ecolo à la suite des déclarations du président du PS, Elio Di Rupo. "Ce n'est pas un souhait, une intention ou une promesse sans lendemain. Nous le répétons haut, fort et publiquement: tout nous oppose aux nationalistes avec une intensité telle qu'imaginer une coalition fédérale avec eux - sous quelque forme que ce soit- est purement et simplement impossible", ont déclaré les co-présidents Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet dans un communiqué.

Les Verts francophones rappellent les critiques qu'ils ont formulées pendant 5 ans de gouvernement Michel.

"Pendant 5 ans, le gouvernement MR/N-VA a divisé et affaibli ce pays en malmenant notre vivre-ensemble, en ignorant les enjeux climatiques et en détricotant notre système de solidarité. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si cela n'avait pas existé et comme si cela n'allait pas se reproduire demain avec une N-VA de retour dans la cabine de pilotage", ont ajouté les co-présidents.

Interrogé jeudi sur La Première, M. Di Rupo s'est refusé de formuler des exclusives à propos du gouvernement fédéral. Il ne souhaite pas gouverner avec la N-VA mais estime que former un gouvernement fédéral "sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers". Or, la N-VA a toujours exclu toute discussion avec le PS à moins que ce ne soit pour négocier le confédéralisme.