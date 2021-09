Samuel Cogolati (Ecolo) : "On limite la casse environnementale du MR au maximum."

La sortie du nucléaire constitue le dossier explosif de la rentrée de la Vivaldi. Marie-Christine Marghem, députée MR et ex-ministre de l’Énergie, a envoyé la première salve jugeant inéluctable la prolongation de deux réacteurs nucléaires et taclant Ecolo. "J’en suis tombé de ma chaise. C’est le comble de recevoir des leçons de l’ex-ministre du flou énergétique ! C’est le mal belge : 20 ans de revirements qui nous poussent à réaliser en 4 ans ce qu’elle et son parti n’ont pu faire en 4 législatures, lance Samuel Cogolati, député Ecolo. C’est l’expression de la frustration d’une ancienne ministre qui a échoué dans sa politique énergétique et constate qu’on est plus efficaces qu’elle en 12 mois. Je suis étonné que le MR découvre l’enjeu climatique, parle du Giec, alors qu’il y a quelques semaines, Georges-Louis Bouchez niait le lien entre inondations et réchauffement climatique."

(...)