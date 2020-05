C’est la proposition d’Ecolo et Groen pour la Fête nationale.

Ce samedi, lors du Kern + 10, Ecolo et Groen vont proposer de faire du 21 juillet un moment de reconnaissance et de recueillement. "Ce serait une reconnaissance pour tous ceux qui se sont engagés en première ligne : les infirmières, les aides-soignantes qui ont visité les personnes âgées chez elles, les personnes qui ont continué à vider nos poubelles, ceux qui travaillent aux guichets, aux caisses , pointe Jean-Marc Nollet. Il faudra aussi prendre le temps du recueillement. Car quelque chose restera lourdement marqué dans la tête et le corps de ceux qui ont vécu un décès : ils n’ont pas pu faire le deuil. Certains n’ont pas pu se recueillir à plus de dix… La nation s’honorerait de leur offrir ce moment de recueillement et de reconnaissance."

Cela se manifesterait de différentes manières : applaudissements, drapeaux en berne, discours officiels, etc.