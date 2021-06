Annulées à cause de la crise sanitaire l'an passé, les épreuves externes certificatives ont bien lieu cette année. Les élèves de 6e primaire ont d'ailleurs commencé à se frotter aux épreuves du CEB (certificat d’études de base) ce jeudi. Au programme du jour : "Écouter", "Ecrire" et "Solides et figures".

Voici le contenu du livret 1 : Ecouter

Voici le contenu du livret 2 : Ecrire

Voici le contenu du livret 3 : Solides et figures

Les tests se poursuivent vendredi, lundi et mardi.

Pour rappel, les élèves sont évalués dans trois matières : français (lecture, écoute et écriture), maths et éveil (initiation scientifique et histoire-géo). Ce sont les épreuves initialement prévues pour juin 2020 qui sont distribuées dans les classes. La correspondance avec "les essentiels" a été vérifiée par l’administration. Il faut rappeler que le conseil de classe a le dernier mot sur l’évaluation de l’élève, quel que soit le résultat du CEB. C’est lui qui, au final, détermine si l’enfant peut continuer son parcours ou pas. Les résultats doivent être communiqués aux familles le lundi 28 juin au plus tard.