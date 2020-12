Céline Moine est la maman d'un petit garçon de cinq ans, Éden, dont l'état de santé a basculé du jour au lendemain. "Tout a commencé le 5 novembre par une simple diarrhée et de la fièvre. Mon médecin à ce moment-là m'a dit de ne pas m'inquiéter et que ça allait passer très vite", nous confie-t-elle. Mais les jours se sont enchaînés sans aucune amélioration. Céline s'est donc à nouveau rendue chez son médecin qui lui a alors prescrit un autre médicament, lui répétant une nouvelle fois qu'il ne fallait pas s'inquiéter.

Malheureusement, quelques jours plus tard, Éden s'est réveillé avec une conjonctivite. "Il pouvait à peine ouvrir les yeux, mais mon médecin m'a dit une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Seulement, après cela mon fils n'arrivait plus à uriner tellement il souffrait. Je me suis donc rendue à l'hôpital."

Sur place, le petit garçon de cinq ans a subi un test urinaire qui s'est révélé négatif. Par précaution, il a également passé un test covid avant d'être renvoyé chez lui. "Le lendemain on m'a appelé pour me dire qu'il était positif, mais que c'était un peu comme une grippe et qu'il n'y avait rien à faire à part attendre", explique Céline.

Les ennuis ont vraiment débuté le lendemain lorsqu'Éden s'est réveillé en pleurs car il ne sentait plus ses jambes. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital et est finalement resté alité durant 16 jours. Placé en quarantaine, il a passé toute une série de tests. Mais son état ne s'est pas amélioré et a même continué à s'aggraver, puisqu'il a dû subir une ponction de la hanche et du pied en raison de la présence d'eau qui provoquait un gonflement. "J'étais dans le flou total. On me disait tout le temps que c'était à cause du coronavirus, que l'évolution de son état était incohérente". Finalement, Éden a été ausculté par un rhumatologue, qui lui a découvert un syndrome oculo-urétro-synovial, une maladie qui peut apparaître en réaction à une infection bactérienne.

Actuellement, le petit garçon est retourné chez lui, même si les douleurs persistent. Il doit suivre une rééducation importante puisqu'il est toujours incapable de se déplacer sans l'aide d'une tribune. "C'est très dur car c'est normalement un garçon vivant et là il ne peut plus bouger. Il est déprimé et très triste et on ne sait pas comment ça va évoluer, s'il va pouvoir récupérer à 100%", explique sa maman.

Aujourd'hui, Céline Moine veut témoigner car elle est dans l'incompréhension. Elle ne comprend pas pourquoi son médecin traitant n'a pas fait tester son fils plus tôt alors qu'il avait des symptômes évidents. "On m'a dit de ne pas être paranoïaque, mais je me dis que si on avait décelé le virus plus tôt on n'en serait peut-être pas là. On ne sait pas en définitive quelle infection a causé tout cela. Je pense qu'on n'en sait clairement pas assez à propos du coronavirus".