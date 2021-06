Une quatrième victime a été sortie, samedi, des décombres du bâtiment scolaire qui s'est effondré la veille à Anvers, ont indiqué en fin d'après-midi les services de secours. Une cinquième victime a été localisée, mais n'a pas encore été retrouvée. Ce sont les services de secours qui l'ont annoncé.

Le DVI (Disaster Victim Identification), le service d'identification des victimes de la police fédérale, va maintenant confirmer dès que possible s'il s'agit bien des personnes disparues et non de simples passants. Si leur identité est confirmée, les travaux de sauvetage pourront se terminer et le site sera sécurisé en vue du mauvais temps qui s'annonce. Après cela, il appartiendra aux entrepreneurs de continuer à déblayer les débris.

L'aide aux victimes s'occupera désormais des familles des personnes décédées.

L'effondrement de l'école en construction vendredi a finalement fait cinq morts. Neuf personnes ont été blessées mais leur pronostic vital n'est pas engagé.