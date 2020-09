Le roi a nommé Egbert Lachaert et Conner Rousseau préformateurs. Ils ont une semaine pour passer le relais au futur Premier ministre.

Plusieurs duo, l'un incluant Alexander De Croo et Paul Magnette, l'autre Paul Magnette et Egbert Lachaert, ont fait l'objet d'un veto du CD&V et du MR, craignant de leur dégager le chemin vers le 16. Le PS, premier parti de la coalition, ne se passera pas son tour et demandera le 16 pour Paul Magnette. Mais l'Open Vld, le CD&V et le MR briguent aussi le poste pour Alexander De Croo, Koen Geens et Sophie Wilmès.Coulisses.