La Première ministre l’avait annoncé au terme du dernier Conseil national de sécurité, ce 3 juin, les phases 4 et 5 de notre stratégie de déconfinement auront lieu en juillet et en août, si les conditions épidémiologiques le permettent. Or, les phases précédentes du déconfinement n’ont pas amené le rebond épidémiologique que certains experts craignaient. La force de l’épidémie continue de décroître. Résultat : les politiques qui siègent au CNS souhaitent non seulement activer la phase suivante du déconfinement mais aussi desserrer encore les règles restantes. Comme à l’habitude, les experts du GEES (en charge de la stratégie de déconfinement) sont plus prudents. Le résultat sera le fruit d’une forme de négociation entre les parties. Selon nos informations, le CNS aura lieu ce mercredi matin, sauf changement de dernière minute. Des comités de concertation devraient être programmés lundi et mardi soir pour préparer le terrain. Voici les gros dossiers qui doivent être tranchés. En pratique, tout ce qui reste confiné sera analysé et éventuellement réévalué.

(...)