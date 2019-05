Selon des résultats, très partiels à cette heure-ci, les Verts feraient plus que tripler leur score de 2014, au niveau fédéral.





A 17h15, seulement 4 % des bureaux de votes de la circonscription de Liège avaient été dépouillés, mais les premières tendances faisaient croire à une vague verte dans l'est du pays.

Le parti Ecolo progresserait de 22,38 % pour passer le cap des 30 % (31,46 %) et devancerait le MR (27,03). L'autre gros enseignement jusqu'ici serait la déroute subie par le PS qui perdrait 13,71 % et serait à la moitié du score d'Ecolo (16,29). Suivraient le PTB avec 7 %, le CDH, qui ne passerait pas la barre ds 5 %, avec 4,92 % et le PP avec 3,12 %.

Ce qui fait dire qu'il règne un parfum de "victoire" au QG liégeois des Verts.

Au niveau régional, les premiers dépouillements ne nous sont pas encore parvenus.

