Selon des résultats, très partiels à cette heure-ci, les Verts feraient plus que tripler leur score de 2014, au niveau fédéral.





A 19h15, seulement un sixième des bureaux de vote de la circonscription de Liège a été dépouillé, mais les premières tendances faisaient croire à une vague verte dans l'est du pays, comme dans de nombreuses autres régions du sud du pays.

Le parti Ecolo progresserait de près de 16 % pour s'approcher, au gré de l'évolution des dépouillements, de la barre des 25 % (24,59 %). Le parti écologiste devancerait le CDH (22,96) et le MR avec 22,51 %.

L'autre gros enseignement jusqu'ici serait la déroute subie par le PS qui perdrait pas moins de 17 % et serait à la moitié du score d'Ecolo (13,06). Suivraient le PTB avec 4,86 %, le Vlaams Belang (2,43 %) et le PP (2,38).

Ce score, qui doit encore se confirmer au fil des heures, fait en tout cas régner un parfum de "victoire" au QG liégeois des Verts. En début de soirée, Jean-Michel Javaux, ancien coprésident d'Ecolo, ne pouvait cacher sa joie au vu des premiers résultats mais cherchait également à tempérer.

"Ce sont des résultats qui étaient annoncés", a pour sa part nuancé Willy Demeyer, figure de proue du PS liégeois "mais il faut attendre pour voir la dévolution en termes de sièges".





La carte des résultats au niveau fédéral en temps réel





Au niveau régional, les premiers dépouillements viennent de nous parvenir et sont essentiellement issus de la circonscription de Verviers, un peu de celle de Huy-Waremme. A 19h15, un sixième des bureaux de vote a été dépouillé.

Comme au fédéral, les Verts perceraient assez nettement avec 23,58 %, juste derrière le MR (24,67). Troisième le CDH passerait resterait également les 20 % (23,58 %), loin devant les socialistes et leurs 14,98 %. Le PTB, le PP et Défi suivent à bonne distance avec respectivement 5,62 %, 3,43 % et 1,62 %.





La carte des résultats au niveau régional en temps réel

>>> Suivez notre direct pour découvrir les réactions et les tendances des autres régions