Les résultats complets sont tombés au milieu de la nuit en province de Liège. Les socialistes y basculent en tête, tandis que le PTB double son score de 2014, tant à la Chambre qu'au Parlement wallon. Ecolo est l'autre gagnant de ce scrutin.





Au niveau fédéral, ces élections, dont les résultats définitifs des 451 bureaux sont tombés aux alentours de 3h30 du matin, mettent en évidence le succès du PS, emmené par Frédéric Daerden. Comme son paternel Michel à l'époque, le bourgmestre de Herstal s'est fait champion des voix de préférence et contribue au score des socialistes, crédités de près de 24,91 % des suffrages.

Derrière eux, le MR ne parvient pas à engranger 20 % des voix (19,66) et voit même d'assez près dans le rétroviseur le PTB, qui double son score d'il y a cinq ans. Boosté par Raoul Hedebouw, deuxième en termes de voix de préférence au niveau liégeois, le PTB se classe troisième avec 16,45 % et double Ecolo, crédité de 15,48 %. Un résultat qui marque toutefois un net progrès pour les verts.

En fin d'après-midi déjà, un parfum de "victoire" régnait d'ailleurs dans leur QG liégeois alors que, au début de la soirée, Jean-Michel Javaux, ancien coprésident d'Ecolo, ne pouvait cacher sa joie au vu des premiers résultats mais cherchait également à tempérer.

Le CDH est, quant à lui, le grand perdant avec moins de 10 % des suffrages, plafonnant à 8,43. À distance enfin, Défi (3,6), le Parti Populaire (3,55), les Listes Destexhe (1,5).





Les résultats au niveau fédéral





Au niveau régional aussi, la publication des résultats a pris du temps. C'est finalement peu après 2h30 que la totalité des résultats des 427 bureaux, répartis en trois circonscriptions, nous est parvenue.

On observe des gains et des pertes assez similaires qu'au niveau fédéral puisque le PTB double quasiment son score pour culminer à 15,34 %, tandis que le PS et le MR, tous les deux en baisse, conservent les deux premières places avec respectivement 25,47 et 20,41 % des voix.

Comme à la Chambre des représentants, les verts progressent également au Parlement wallon et montent de justesse sur le podium grâce à leurs 15,45 %, devant donc le PTB.

Tendance fédérale également valable à l'échelle régionale, les difficultés des humanistes qui coincent sous le cap des 10 % (9,34). Le PP, Défi et les Listes Destexhe suivent à bonne distance avec respectivement 4,28 %, 3,81 % et 1,64 %

Le détail par circonscription

Pour les élections régionales, la province de Liège comptait trois circonscriptions différentes.

Hormis celle de Verviers, qui est restée le bastion du MR, on observe des résultats assez similaires à travers l'entité liégeoise, qui a conservé sa teinte rouge ce 26 mai 2019. Comme le PTB, en progression, Ecolo peut se réjouir de ce scrutin et surfe sur la vague des communales alors que le MR et le CDH font plus ou moins grise mine.

Circonscription de Verviers

C’est l'est de la province qui a donné le ton en fin d'après-midi, étant en outre la première circonscription à voir l'entièreté de ses bureaux dépouillés, peu après minuit.

Au final, c’est le MR qui s’est détaché en tête du côté de Verviers avec 25,65 % des suffrages (- 4,8). Les libéraux devancent un trio serré entre le PS, Ecolo et CDH, crédités respectivement de 18,33 (- 5,83), 17,76 (+ 7,12) et 15,43 % (- 3,25).

Comme dans beaucoup de cantons électoraux, le PTB progresse et franchit la barre des 10 % pour arriver à 10,7 % (+ 6,94), loin devant le PP (5,42), Défi (2,89) et les Listes Destexhe (1,35).

Circonscription de Huy-Waremme

Deuxième circonscription liégeoise à avoir comptabilisé tous ses bulletins, celle de Huy-Waremme. À l'ouest de la province, le duel entre libéraux et socialistes a tourné à l’avantage de ces derniers, qui terminent en tête avec 26,43 % (- 5,22) contre 22,7 % aux réformateurs (- 5,57).

À distance, Ecolo prend la troisième place avec 16,46 % (+ 5,03), un temps menacée par le PTB (12,99 %), qui grimpe de 6,54 points par rapport à il y a cinq ans.

Camouflet en revanche pour les humanistes du CDH qui restent bloqués sous les 10 % avec 7,57 % (- 3,49). Suivent Défi (4,34), le PP (3,64) et les Listes Destexhe (1,68).

Circonscription de Liège

Dernière circonscription à avoir rendu son verdict, peu après 2h30, celle de Liège a fait basculer les résultats de l’ensemble de la province avec un raz de marée rouge, emmené par le PS, crédité de 28,43 % (- 3,84) et la nette progression du PTB qui frôle la barre des 20 %, à 18,35 % (+ 7,4).

Avec 17,14,%, le MR perd gros (- 5,46) en étant détrôné par le PTB mais conserve la troisième place, devant Ecolo qui prend 5,99 points pour terminer à 14 %. Comme à Huy-Waremme, le CDH ne parvient pas à franchir les 10 % et suit à bonne distance avec 7,17 % (- 4,25), devançant de quelques points Défi (4,03), le PP (3,99) et les Listes Destexhe (1,76).





Les résultats au niveau régional