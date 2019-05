A Namur, on pouvait tirer deux enseignements des résultats sur le coup de 23h30: d'abord la chute du PS et du MR, qui perdent tous les deux des plumes (surtout les libéraux) malgré leurs deux premières places. Ensuite la progression importante du PTB (qui devrait obtenir un siège au parlement fédéral, au détriment du MR) et, dans une moindre mesure, d'Ecolo. Le CDH, lui, est stable, malgré un score en recul aux régionales.





Les résultats pour la Chambre en province de Namur sont dans la tendance wallonne, à l'issue du dépouillement des 209 bureaux de vote. C'est donc le PS qui est en tête des suffrages, avec 22,1%. Mais les socialistes voient leur score baisser de 5,7% par rapport à 2014. Le MR fait aussi grise mine et n'est même pas parvenu à rester au-dessus de la barre des 20%, avec un score de 19,8% et une baisse de 8,5%. Le CDH garde quant à lui des couleurs et parvient à se stabiliser, voire même à légèrement monter (+0,9%). Un motif de satisfaction pour Maxime Prévot, dont le score était attendu au tournant, qui est parvenu à maintenir son parti à flot.

Progression pour Ecolo (15,2%), peut-être moins importante qu'on aurait pu l'imaginer, mais tout de même significative (+5,5%). Les verts sont talonnés par le PTB qui enregistre la plus grosse remontée: le parti fait un bond de 7% pour atteindre 11,9% des suffrages. Cela lui permettra de ravir un siège au MR à la Chambre.

Interrogé sur la radio locale namuroise Canal C, David Clarinval, qui tirait la liste MR, voyait d'un mauvais oeil la progression du PTB. "L'extrême gauche, avec des discours simplistes, plait. C'est à nous à mieux expliquer à nos électeurs."

Notons que malgré sa progression, Défi ne décolle (toujours) pas, n'atteignant pas les 5%.

Par ailleurs, les Belges à l'étranger ont massivement voté pour Ecolo, qui récolte 36,03% des voix, suivi du MR avec 22,9%, du PS avec 14,81% et du CDH avec 9,6%.

















Un bug informatique a provoqué quelques remous pour acheminer les résultats des élections régionales pour le Parlement wallon. Les premiers résultats ont finalement commencé à tomber vers 20h.

Pour l'heure, 190 des 192 bureaux ont été comptabilisés. Le PS et le MR se suivent de près, en restant les deux premières familles politiques, mais enregistrent tout de même une baisse importante, tout comme le CDH, de l'ordre d'un peu plus de 4%. Des résultats qui sont donc à relativiser. Mais les humanistes ont "l'excuse" du départ de Maxime Prévot au fédéral, qui a été suppléé par Benoit Dispa, bourgmestre de Gembloux.

Les tendances du fédéral se confirment aussi à la région, puisque Ecolo et PTB enregistrent là aussi une belle progression. Et comme à la Chambre, ce sont les travaillistes qui obtiennent la plus forte hausse (+7%).

"On reste le premier parti de Wallonie, à ce stade", se félicite tout de même Gwenaëlle Grovonius, candidate PS au Parlement, malgré le recul des socialistes. "On peut avoir perdu des voix mais on garde la main."

"Un vote rejet" pour Jean-Charles Luperto, tête de liste PS. "Mais l'électeur a toujours raison".

Au Parlement wallon, le PTB et Ecolo vont donc ravir un siège chacun au MR et au PS.