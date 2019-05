Voici les premières tendances en province de Namur selon les résultats partiels.





Les premiers résultats partiels pour la Chambre en province de Namur sont tombés, après 26 bureaux dépouillés sur 209 (12,44%). A 19h, on pouvait en tirer deux enseignements: d'abord la chute du MR, qui perd plus de 11%. Ensuite la progression importante du PTB, qui devance même Ecolo, dont la progression reste timide pour le moment.

C'est le PS qui passe en tête. Les socialistes parviennent à se stabiliser (une légère baisse d'1,6%) pour atteindre 26,2%. Le CDH s'accroche bien pour le moment (18%), enregistrant des résultats en légère hausse (+1,9%). Le MR fait par contre grise mine et passe sous la barre des 20%, avec seulement 17,5% des voix, soit une baisse de 10,8%! Ce qui fait seulement des libéraux le troisième parti à l'heure actuelle. Timide progression pour Ecolo (12%, soit +2,3% par rapport à 2014), d'ailleurs devancé par le PTB qui enregistre la plus grosse remontée: le parti fait un bond de 8,1% pour atteindre 13% des suffrages.

Quant aux Belges à l'étranger, ils ont massivement voté pour Ecolo, qui récolte 36,03% des voix, suivi du MR avec 22,9%, du PS avec 14,81% et du CDH avec 9,6%.

Sur le plateau de RTL-TVI, Maxime Prévot a souligné qu'il était encore trop tôt pour commenter les premiers résultats du côté francophone.













Pour l'heure, seuls 2 des 192 bureaux ont été comptabilisés, dans le canton de Rochefort, fief du chef de file socialiste au Parlement de Wallonie Pierre-Yves Dermagne et du ministre de la Mobilité François Bellot (MR). Le PS est en tête avec 34,36% des votes, suivi par le MR et ses 30,98%. Le PTB (10,9%) et Ecolo (10,8%) sont quant à eux au coude-à-coude. Toutes ces formations politiques enregistrent pour le moment une progression par rapport au scrutin de 2014, au contraire du CDH, tombé à 6,4%.