Voici les premières tendances en province de Namur selon les résultats partiels.





Les premiers résultats partiels pour la Chambre en province de Namur sont tombés, après 83 bureaux dépouillés sur 209 (38,76%). A 20h45, on pouvait en tirer deux enseignements: d'abord la chute du PS et du MR, qui perdent tous les deux des plumes (surtout les libéraux). Ensuite la progression importante du PTB (qui pourrait même obtenir un siège au parlement fédéral) et, dans une moindre mesure, d'Ecolo.

C'est donc le PS qui passe en tête. Mais les socialistes voient leur score baisser d'environ 5% par rapport à 2014. Le MR fait aussi grise mine et lutte pour rester proche de la barre des 20%, avec une baisse de près de 8%. Le CDH garde quant à lui des couleurs et parvient à se stabiliser. Progression aussi pour Ecolo (+5%). Les verts sont talonnés par le PTB qui enregistre la plus grosse remontée: le parti fait un bond de plus de 7% pour atteindre 12,1% des suffrages.

Quant aux Belges à l'étranger, ils ont massivement voté pour Ecolo, qui récolte 36,03% des voix, suivi du MR avec 22,9%, du PS avec 14,81% et du CDH avec 9,6%.

















Un bug informatique provoque quelques remous pour acheminer les résultats des élections régionales pour le Parlement wallon.

Pour l'heure, 68 des 192 bureaux ont été comptabilisés. Le PS et le MR se suivent de près, en restant les deux premières familles politiques, mais enregistrent tout de même une baisse importante, tout comme le CDH. Des résultats à relativiser car ces trois formations politiques enregistrent une baisse par rapport aux dernières élections.

Les tendances du fédéral se confirment à la région, puisque Ecolo et PTB enregistrent une belle progression là aussi. Et comme à la Chambre, ce sont les travaillistes qui se montrent les plus à leur avantage.