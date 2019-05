Les premiers résultats des élections en province du Hainaut pour la Chambre et le Parlement wallon sont tombés.

Suivez ci-dessous les premières tendances et résultats de la province.

Les premiers résultats partiels pour la Chambre en province du Hainaut sont tombés, après 96 bureaux dépouillés sur 495 (10,51 % des votes).

Malgré une perte de vitesse (-13,52%), le PS reste largement en tête avec 31,32%, suivi des Libéraux avec 16,6%

Les Verts enregistrent la plus forte progression (+11,25%) et atteignent 16,24%.

Le PTB devient la quatrième famille politique avec 13,10% alors que le CDH est crédité de 11,77 %.

DéFI, le PP, Destexhe et les autres listes se situent sous les 5%. Des résultats plus complets suivront.

Les Belges qui votaient à l'étranger pour la désignation des députés fédéraux ont plébiscité les écologistes, Ecolo recueille 32,99% des voix, suivi du PS avec 22,05% des voix, du MR avec 20,31%, du cdH avec 7,81% et du PTB avec 5,38%.





75 bureaux (sur les 475 de la province) ont été dépouillés concernant le Parlement wallon.

Circonscription de Tournai-Ath-Mouscron (60/133)

Le PS reste largement en tête avec 27,95% malgré un résultat en baisse (-8,11%), le MR arrive en deuxième position avec 21%. Ecolo prend la troisème place avec 14,86% tandis que le CDH et le PTB sont au coude-à-coude avec respectivement 11,64% et 13%.

DéFI, le PP et les listes Destexhe n'atteignent pas la barre des 5%.

Le MR reste le premier parti dans le canton de Celles malgré une chute de 7 points de pourcentage (pp), à 36,4% des voix. Le PS recule quant à lui de 8,8 pp, à 20,3% tandis que le cdH se maintient (12,7%; +0,8 pp) et qu'Ecolo gagne 3 pp à 11,4%. Le PTB enregistre quant à lui un bond de 7,6 pp pour atteindre 9,5% des voix. Trois bureaux sur 4 ont été dépouillés.

Circonscription de Soignies-La-Louvière (6/84)

Là aussi le PS reste en tête des voix avec 37,75%, les libéraux et le PTB se disputent la deuxième place avec 15,99% et 16,25%. Les Verts et le CDH tournent autour des 10%.

DéFI, le PP, Destexhe et les autres listes se situent sous les 5%. Des résultats plus complets suivront.

Circonscription de Charleroi-Thuin (21/167)

Malgré un ressac (-7%) le PS domine avec 32,88%, suivi du MR 17,47% et du PTB 16%.

Circonscription de Mons (9/91)

Le PS règne avec 37,69% suivi du PTB (15,87%). Ecolo, MR et CDH oscillent entre 10 et 13%.