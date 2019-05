Quelles coalitions émergeront de ce mégascrutin aux résultats contrastés ? Peu de choix s’offrent à ceux qui voudraient gouverner sans la N-VA.

1. Le retour de l’arc-en-ciel

La coalition arc-en-ciel, qui regroupe les libéraux, les socialistes et les écologistes du nord et du sud du pays, a déjà été pratiquée entre 1999 et 2003 au fédéral, entre 1999 et 2004 en Wallonie et entre 2004 et 2014 à Bruxelles. Avec 76 députés au fédéral, cette coalition a une majorité très courte puisqu’elle ne tient qu’à un siège. Second problème, qui n’est pas contraignant sur le plan constitutionnel, elle n’est pas majoritaire côté flamand. En revanche, elle pourrait être déclinée à l’envi en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

(...)