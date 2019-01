Ecolo et Groen déposeront prochainement vingt propositions pour une "transition solidaire et écologique", ont annoncé samedi à Bruxelles les dirigeants des deux partis écologistes, Jean-Marc Nollet et Meyrem Almaci, affichant leur volonté de gouverner à tous les niveaux de pouvoir. "Avec Groen, nous allons déposer, dans moins d'un mois, vingt propositions pour une transition solidaire et écologique. Une sorte de colonne vertébrale de ce que nous souhaiterions comme déclaration gouvernementale" pour le gouvernement fédéral qui sortira des élections du 26 mai prochain, a déclaré le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet. Il s'exprimait lors de la présentation des voeux des deux partis - pour la première fois ensemble au niveau fédéral - à Forest, l'une des deux communes bruxelloises désormais dirigées par un bourgmestre Ecolo, Stéphane Roberti.

Les écologistes espèrent répéter en mai, lors des scrutins à la fois européen, législatif et régionaux, la forte progression qu'Ecolo et Groen ont tous deux enregistrée lors des communales du 14 octobre dernier.

La présidente de Groen, Meyrem Almaci, a ainsi évoqué la "vague verte" qui a déferlé selon elle "d'Ostende à Namur et d'Amay à Zwijndrecht".

"Le 14 octobre a été un dimanche vert, le plus vert jamais" enregistré, a-t-elle souligné, avec 1.290 élus écologistes, dont 258 bourgmestres et échevins, "une étape phénoménale, mais une première étape", selon Mme Almaci.

"Une autre Belgique est possible et nous le démontrerons", a renchéri M. Nollet, en insistant devant la presse sur la force du groupe parlementaire que les deux partis possèdent en commun à la Chambre, susceptible de faire contre-poids à la N-VA, favorable au confédéralisme.

"Une autre Belgique est possible. Et nécessaire", a enchaîné la présidente de Groen.

"Du nord au sud comme au centre du pays, le message envoyé en 2018 par les Belges est clair et il tient en deux points: nous ne voulons plus de mesures superficielles, nous voulons un vrai changement de système. Nous faisons confiance aux Verts pour y arriver", a lancé le co-président d'Ecolo.

Mais les écologistes ont aussi rappelé leurs préoccupations en matière de changement climatique et de mobilité. "2018 a à nouveau été la plus chaude année jamais rencontrée", a dit Mme Almaci.

"2019 sera l'année au cours de laquelle les Verts vont unir leurs efforts pour constituer un gouvernement climatique. 2019 sera l'année au cours de laquelle un gouvernement climatique approuvera une loi contraignante sur le climat. C'est notre plan A car il n'y a pas de planete B", a-t-elle lancé devant un parterre d'élus et de militants.

M. Nollet a quant à lui prédit que "2019 sera l'année du basculement, à commencer pour la mobilité" en lançant un quadruple stop: "au détricotage de ce qui fait notre union", "aux politiques de repli sur soi", "aux solutions du passé" et "aux politiques qui renforcent les injustices".

"Des solutions novatrices et originales existent", a-t-il encore fait valoir, appelant à "mettre fin à la politique de subventionnement des embouteillages" et à "réinvestir massivement dans la mobilité douce: vélo, vélos électriques, trottinettes; les transports en commun et les véhicules partagés".