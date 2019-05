Les premiers résultats des élections en province de Luxembourg pour la Chambre et le Parlement wallon sont tombés.

Suivez ci-dessous les premières tendances et résultats de la province.





Les Luxembourgeois de l'étranger ont donné leur préférence à Ecolo, comme dans toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles. Les verts obtiennent 33,71% des voix, suivi du MR avec 29,69%, du cdH avec 11,61% et du PS avec 10,27%. Au niveau des voix de préférence, Cécile Thibaut (Ecolo) arrive ne tête avec 32 voix (sur un total de 478 votants). Suivent Benoit Piedboeuf (MR, 30 voix), Véronique Burnotte (Ecolo, 25) et Josy Arens (CDH, 24).





Aucun résultat ne nous est encore parvenu concernant le scrutin régional dans la province.